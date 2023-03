„Viele Menschen in Trier-West sind traurig darüber“ Sechs Wochen nach den Angriffen auf Polizisten – Trier-West kämpft wieder mit Vorurteilen

Es gibt keinen Stadtteil, der so von Veränderungen geprägt ist wie Trier-West. Bereits seit 2003 läuft dort das Förderprogramm Soziale Stadt von Bund und Land, von dem vor allem die Menschen im ehemaligen Kasernenquartier Gneisenaubering und in der Magnerichstraße in Pallien profitieren. Doch richtig Fahrt aufgenommen haben die Veränderungen im gesamten Stadtteil, seitdem die Reaktivierung der Bahn-Weststrecke ausgemachte Sache ist.