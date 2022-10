Zwei echte Klassiker : Mantelsonntag und Allerheiligenmesse in Trier – Wichtige Infos kurz zusammengefasst

Trier Am Wochenende ist es wieder so weit: Der Mantelsonntag und die traditionelle Allerheiligenmesse stehen an. Warum der Park+Ride-Service in diesem Jahr ausbleibt.

Der Mantelsonntag ist ein echter Klassiker im Trierer Veranstaltungskalender. Auch in diesem Jahr haben die Geschäfte der Trierer Innenstadt am Sonntag, 30. Oktober, wieder von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Tag beschert den Trierer Geschäften für gewöhnlich deutliche Gewinne. Doch wie beeinflusst die aktuelle Inflation das Kaufverhalten der Menschen? Diese Unsicherheit begleitet die Vorbereitungen.

Patrick Sterzenbach, erster Vorsitzender der City Initiative Trier (CIT), die den Tag organisiert, erhofft sich trotz dieser Vorzeichen einen hohen Kundenzuspruch: „Der Mantelsonntag ist für gewöhnlich der stärkste Tag im Jahr für unsere Geschäfte. Die Leute kommen nicht nur aus Trier, sondern beispielsweise auch aus dem Saarland oder Luxemburg zum Einkaufen zu uns.“ Für den örtlichen Handel sei der letzte der insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntage des Jahres zudem ein wichtiges Signal vor der anstehenden Weihnachtszeit.

Shuttle-Busse fahren in diesem Jahr nicht. Im vergangenen Jahr hatte die CIT zusammen mit den Stadtwerken einen kostenlosen Park+Ride-Service von den Moselauen zur Konstantin-Basilika angeboten. Diesen gibt es in diesem Winter erst an den Adventssamstagen wieder.

Allerheiligenmesse auf dem Viehmarkt

Bereits am Freitag, 28. Oktober, startet die Allerheiligenmesse, die in der Regel in Kombination mit dem Mantelsonntag stattfindet. Die Kirmes auf dem Viehmarkt gibt es bereits seit über 180 Jahren. Bis Sonntag, 6. November, haben die Fahrgeschäfte und Kirmesbuden jeden Tag von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Am Mittwoch, 2. November, ist Familientag. An diesem Tag dürfen die Besucher sich auf Preisreduzierungen an den insgesamt sechs Fahrgeschäften freuen. Für das leibliche Wohl sorgen erneut verschiedene Essensstände.

Organisator Werner Weeber, der bereits in der fünften Generation den Schaustellerbetrieb seiner Familie leitet, blickt zuversichtlich auf die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung: „Die Allerheiligenmesse kommt traditionell gut an bei den Besuchern. Es gab deshalb keinen Grund, etwas an unserem erfolgreichen Rahmenprogramm zu ändern. Also alles wie immer.“