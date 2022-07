Warum alles teurer wird : Kommunale Projekte in Trier: Wie Bauverzögerungen schnell viel Geld kosten können

Neben der alten Kürzenzer Turnhalle entsteht aktuell das Wohnbauprojekt Domi. Es wird teurer als ursprünglich geplant. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Wenn es wieder länger dauert, dann steigen oft nicht nur die reinen Baukosten. Auch so nebenher fallen mit der Zeit Mehrausgaben an. Was das für aktuelle Beispiele aus Trier bedeutet.