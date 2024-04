Er will doch bloß arbeiten Von wegen Inklusion: Benjamin Britz und seine unglaubliche Geschichte

Über Ostern war es wieder so weit. Benjamin Britz musste los, raus, weg von zu Hause. Er braucht das, ab und an. Dann sucht er sich eine Bahnverbindung, bucht ein Hotel und macht sich auf. An seiner Seite: Freundin Milena. Ihr Ziel: eine Kirmes irgendwo in Deutschland. Hauptsache laut, Hauptsache bunt, Hauptsache wild.