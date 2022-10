Umfrage : Türen konsequent schließen: So sparen die Trierer Energiekosten

Heizen wird in diesem Winter teuer: In Trier haben die Menschen einige Ideen, wie sie ihren Energieverbrauch reduzieren und Geld sparen wollen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier Schon lange ist klar, dass insbesondere die Heizkosten in diesem Winter ansteigen werden. Betroffen davon ist jeder. Grund genug, die Menschen in der Trierer Innenstadt zu fragen, wie sie mit der Energiekrise umgehen und welche Tipps zum Energiesparen sie haben.

Von Amadeus Wolff

Angesichts der explodierenden Energiepreise in der laufenden Heizperiode müssen viele Bürger hohe Nachzahlungen für Strom, Gas und Wasser befürchten. Der Bund hat zwar eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro zugesichert, die meisten Menschen planen dennoch, sparsam mit den teuren Ressourcen umzugehen. Die einen heizen weniger oder nur zu bestimmten Zeiten, wiederum andere duschen kürzer. Doch wie sparen die Passanten, die in der Trierer Innenstadt unterwegs sind? Der TV hat nachgefragt.

Fabienne Peter (25) lebt gemeinsam mit ihrem Freund in Trier-Ehrang. Da beide voll berufstätig sind, versuchen sie, Heizung und Strom nur abends nach der Arbeit für ein bis zwei Stunden anzuschalten: „Den Rest vom Tag ist sowieso niemand zu Hause und nachts heizen wir auch nicht.“

Auch die 23-jährige Hannah Schubert, die in einer Wohngemeinschaft in der Innenstadt wohnt, versucht gemeinsam mit ihren Mitbewohnern das Heizen zu reduzieren. Dafür verlassen sie teilweise sogar bewusst die Wohnung: „Wir probieren auch, uns mehr auswärts aufzuhalten, beispielsweise in der Uni oder an der Hochschule.“

Jean-Louis Gelhausen aus dem luxemburgischen Grevenmacher hat einen weiteren Tipp, um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Er habe sich angewöhnt, berichtet der 70-Jährige, alle Türen zu Hause stets zu schließen, und habe seine Heizung um zwei Grad Celsius zurückgedreht. So gelinge es ihm, deutlich weniger Hitze zu verlieren als früher.

Margarethe Wallenborn sagt, sie heize seit dem 1. Oktober. Sie habe allerdings die Raumtemperatur abgesenkt, ebenso wie die Temperatur ihres Warmwassers. „Zudem habe ich mir angewöhnt, nur noch mit kaltem anstatt mit warmem Wasser zu spülen,“ sagt die 70-jährige, die in Trier-Heiligkreuz lebt.

Bärbel Breidenstein aus Schweich heizt ebenfalls bewusster. Sie achtet auch verstärkt auf ihren Wasserverbrauch: „Bereits seit den Sommermonaten versuche ich, Wasser zu sparen. Ich habe beispielsweise das Blumengießen eingeschränkt,“ sagt die 62-jährige.

Eine weitere Möglichkeit zum Wassersparen im eigenen Haushalt nennt die 46 Jahre alte Judith Maier: „Da ich viel Sport treibe, versuche ich, so viel wie möglich außerhalb in den Sportstätten zu duschen.“ Um die Heizkosten zu senken, mache sie auch seltener die Heizung an. Da sie aber neue, besser isolierende Fenster in ihrem Haus in Konz habe, sei dies nicht mehr so oft nötig.

Der 19-jährige Sören Jarre aus Trier-Heiligkreuz heizt noch nicht, da er in einer Neubauwohnung mit dichten Fenstern wohne. Auch auf anderen Wegen spart er Energie: „Wenn ich längere Zeit nicht zu Hause bin, ziehe ich alle Stecker aus der Steckdose. Auch den Backofen versuche ich beispielsweise weniger zu nutzen.“

Auch Maria Isstas (36), die mit ihrer Familie in einer Wohnung in Trier-Tarforst lebt, gibt an, die Heizung vorerst ganz auszulassen: „Zumindest so lange es noch möglich ist, werden wir das so machen. Wenn wir aber anfangen zu frieren, werden wir die Heizung schon anschalten.“

Rainer Caspari aus Wittlich geht allgemein sparsamer mit seinen Ressourcen um. „Da die gesamte Energie teurer wird, versuche ich beispielsweise auch, weniger Auto zu fahren“, sagt der 65-jährige.