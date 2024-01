Verödung der Trierer Innenstadt So soll Intersport an der Porta Nigra den Einzelhandel wiederbeleben

In den großen Schaufenstern der ehemaligen Sparkassenfiliale an der Ecke Simeonstraße/Margarethengässchen verkünden auffällige Folien einen Neuzugang für den Trierer Einzelhandel. Thomas Plum, Inhaber von Intersportgeschäften in Roetgen, Simmerath und Kall, wird nahe der Porta Nigra eine neue Filiale eröffnen. Mit einer Fläche von mehr als 1700 Quadratmetern verspricht Intersport Plum eine wichtige Ergänzung für den Trierer Einzelhandel zu werden.