Gäste sind uneinig Die Zigarette zum Bier: So steht es um Raucherkneipen in Trier

Trier · In manchen Kneipen darf noch geraucht werden, aber ihre Zahl geht auch in Rheinland-Pfalz zurück. Dabei ist das Land in Sachen Rauchverbot eher liberal. Ein Stimmungsbericht aus der Gastronomieszene in Trier.

14.04.2023, 07:56 Uhr

Daran scheiden sich die Geister: Rauchen in der Kneipe. (Symbolbild) Foto: dpa/Lukas Barth

Von Samuel Cartelli

„Leider darf geraucht werden“, „Echt gut, leider nur für Raucher“ – solche und ähnliche Kommentare sind in Rezensionsforen einiger beliebter Trierer Lokale zu lesen. Einerseits. Auf der anderen Seite stehen die Raucher, die eine breitere Masse hinter sich haben, als die Anzahl an Raucherkneipen zunächst vermuten lässt. Für sie stehen Kommentare wie diese: „Bier, Viez, Kicker, Rauchen ... Bestens!“ oder „Raucherkneipe wie in den guten alten Zeiten“.