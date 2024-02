Ticketkauf per App Wieso Triererin trotz Online-Ticket nicht mit dem Bus fahren durfte

14 Uhr, Feierabend, ab nach Hause, gleich kommen die Kinder aus der Schule. So weit läuft an diesem Mittwoch Ende Januar alles normal für Karin Noll (Name geändert). Außer, dass sie heute ausnahmsweise mit dem Bus zu ihrer Arbeitsstelle in der Innenstadt gefahren ist statt mit dem Fahrrad.