Nur am Weiberdonnerstag Eklig oder Delikatesse? Wir haben den Trierer Mett-Berliner getestet

Trier · Das gibt es wohl nur in Trier. Eine Fleischerei in der Stadt hat dieses Jahr am Weiberdonnerstag erneut etwas Ungewohntes im Angebot: den Mett-Berliner. Wir waren vor Ort und haben die Eigenkreation probiert.

08.02.2024 , 10:29 Uhr

Die Fleischerei Martin in Trier bietet am Weiberdonnerstag Mett-Berliner an. Wir waren vor Ort, um zu probieren. Foto: Cedric Huwig

Von Cedric Huwig

Gegen eine Kombination aus süßen und salzigen Geschmacksrichtungen ist per se nichts einzuwenden. Beispielsweise gesalzene Karamellschokolade oder mit Schokolade überzogene Salzbrezeln. Die Fleischerei Martin in der Trierer Paulinstraße hat da einen draufgesetzt. Sie bietet nämlich eine Kreuzung aus einem Berliner und einem Mettbrötchen an: den sogenannten Mett-Berliner.