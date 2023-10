Einkaufen in der Innenstadt Wir zeigen, was beim Mantelsonntag in Trier los war (Fotos)

Überschaubar war der Betrieb am verregneten Mantelsonntag in Trier. Das Bild in der Fußgängerzone war geprägt von Regenschirmen. Dennoch traf man überall gut gelaunte Menschen, die Spaß am Sonntags-Shopping hatten. Geboten wurde viel, z.B. der Infostand der Feuerwehr auf dem Hauptmarkt oder der Luftballonmann, der die Kinder glücklich machte. Der Maître Chocolatier verschenkte edle vor Ort produzierte Pralinen, es gab ein Glücksrad und vieles mehr. Nur Petrus war wohl kein Freund des sonntäglichen Einkaufens.