Trier : Trier wird Modellstadt bei Bildung für nachhaltige Entwicklung

Trier Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist in Trier schon lange ein wichtiges Thema.

Deshalb hat sich die Stadt um eine Förderung der „BNE-Kompetenzagentur Kommunen“ des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums beworben und wurde nun eine von 50 deutschen Modellkommunen. Bürgermeisterin Elvira Garbes und Dr. Lea Schütze vom Deutschen Jugendinstitut (DIJ) in München haben mit der Online-Unterzeichnung einer Zielvereinbarung die Kooperation besiegelt. Bei dem Termin war auch die Lokale Agenda 21 vertreten.

Der Verein und die Stadtverwaltung setzen das Projekt in einer gleichberechtigten Partnerschaft um. Das BNE-Kompetenzzentrum unterstützt Kommunen über eine Prozessbegleitung vor Ort, schafft Vernetzungen mit anderen Städten und Gemeinden und bietet Qualifizierungen für Mitarbeiter in der kommunalen Bildungslandschaft an. Die Prozesse werden vor Ort wissenschaftlich untersucht und die Ergebnisse laufend in eine Prozessbegleitung einbezogen. Das betreuende Büro in München ist einer von bundesweit drei Standorten, welche die Kommunen vorerst bis 2023 begleiten. Das Bundesbildungs- und Forschungsministerium finanziert das Projekt, der Stadt entstehen keine Kosten.

Die Grundlage der Arbeit bilden die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Kurz gefasst bedeutet das, dass gemeinsam eine zukunftsfähige Gesellschaft gestaltet werden soll – nachhaltig in ökologischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Fragen.

Das BNE-Konzept basiert auf der Idee, dass jeder Mensch Nachhaltigkeit beziehungsweise ein entsprechendes Verhalten lernen und sein Handeln daran ausrichten kann. Um einen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen, müssen möglichst viele Menschen das für solche Prozesse erforderliche Wissen erwerben und Kompetenzen zu Nachhaltigkeit in verschiedenen Lebensbereichen entwickeln. Das geht über Schule und Ausbildung weit hinaus: BNE kann in der Kita, in Volkshochschulkursen, Theaterprojekten, Ausstellungen und auf Geopfaden vermittelt werden.

Damit eine solche Bildungslandschaft entsteht, müssen die Angebote vernetzt, strategisch aufeinander ausgerichtet und langfristig geplant werden. In diesem Prozess begleitet das Kompetenzzentrum die Stadt und freut sich besonders darauf: „Trier ist für uns eine besonders spannende Stadt. Nur wenige Kommunen in Deutschland arbeiten schon seit den 90er Jahren an einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Von dieser langjährigen Erfahrung können wir als BNE-Kompetenzzentrum und die anderen Modellkommunen profitieren. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Trier zu unterstützen, das Thema Nachhaltige Entwicklung auch in der kommunalen Bildungslandschaft fest zu verankern“, sagt Dr. Lea Schütze, Leiterin des Standorts Süd des Kompetenzzentrums.