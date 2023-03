Trierer CDU will mehr Überwachung Wo in Trier und Umgebung schon Videokameras hängen – und wo nicht

Videokameras hängen in Trier mittlerweile zum Beispiel an fast allen Zufahrten zu Parkhäusern und öffentlichen Tiefgaragen. Der Grund: Die Kameras erkennen die Nummernschilder der Autos und ob diesem Kennzeichen eine Dauerparkkarte zugeordnet ist. Wenn ja, öffnet sich automatisch die Schranke. Auch die Autos von Menschen, die ihre Parkgebühr über die Stadtwerke-App „Portazone“ automatisch bezahlen, werden von den Kameras an den Zu- und Ausfahrten registriert – zum Beispiel an den Parkhäusern City und Hauptmarkt sowie an den Tiefgaragen Viehmarkt, Europahalle, Konstantin und Basilika. Das SWT-Parkhaus Ostallee und die Tiefgarage Plaza Carée sollen demnächst ebenfalls mit solchen Kameras ausgestattet werden. Die Stadtwerke weisen an den Zufahrten mit großen Schildern auf diese Form der Videoüberwachung hin. Auch die Kassenbereiche der Großgaragen sind übrigens videoüberwacht. Auf den Parkdecks selbst gibt es allerdings keine Kamera-Sicherheitstechnik.