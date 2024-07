Nach Vandalismus Dieses Holz wird der neue Trierer Pranger: Doch wann wird er endlich aufgestellt?

Trier · Zehn Monate nach der Zerstörung des Prangers in der Grabenstraße ist Ersatz in Sicht. In Baden-Württemberg wurde ein passender Eichenstamm ausfindig gemacht. Noch ist aber Geduld gefragt.

12.07.2024 , 17:37 Uhr

Fast 150 Jahre lange stand die Eiche im Stadtwald Backnang (Rems-Murr Kreis, Baden-Württemberg ), nun wird aus einem rund drei Meter langen und 700 kg schweren Teil ihres Stamms der Ersatz für den 2023 zerstörten Trierer Pranger hergestellt. Das Foto mit den Firmen-Mitarbeitern Kai Morbach (links) und Markus Hermes entstand im Leyendecker Holzland. Foto: Roland Morgen