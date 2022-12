Konzert : Mit Yaxiang You und Wolfgang Manz in Trier: Reihe „Freitagskonzerte“ feiert ihr Comeback im Dommuseum

Im Museum am Dom in Trier haben die Pianisten Yaxiang You und Wolfgang Manz unter dem Titel „Seelenverwandtschaften“ klassische Klavierwerke interpretiert. Foto: Fabian Pütz

Trier Pianistin Yaxiang You und Professor Wolfgang Manz präsentierten im Museum am Dom in Trier (ihre) „Seelenverwandschaften“.

Von Fabian Pütz-Antony

Nach langer Pause und der erfolgreichen Ausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ meldeten sich die legendären Freitagskonzerte im Dommuseum zurück. Diesmal mit einem hochkarätigen Klavierkonzert der besonderen Art. Wolfgang Manz, bekannt als Leiter des Vereins „Freunde künstlerischer Museumsveranstaltungen Trier“, ist Professor für Klavier an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Er und seine Frau Yaxiang You, chinesische Pianistin und Publikumspreisgewinnerin bei den Meisterkursen in Pinswang, präsentierten unter dem Titel „Seelenverwandtschaften in der Romantik“ ausgewählte Werke von Robert Schumann, Frédéric Chopin, Johannes Brahms und Antonin Dvorák.

Unter den vorgestellten Stücken waren Schumanns „Davidsbündlertänze“ (Solo Wolfgang Manz), die „Préludes“ von Chopin (Solo Yaxiang You) sowie als Höhepunkt und Finale der eindrucksvolle „Slawische Tanz“ in e-Moll von Antonin Dvorák (Klavier zu vier Händen).

Schirmherr der Veranstaltung war Prof. Winfried Weber, ehemaliger Direktor des Dom- und Diözesanmuseums in Trier und Honorarprofessor im Fach Klassische und Christliche Archäologie sowie Vorsitzender des Vereins der Freunde künstlerischer Museumsveranstaltungen. Er unterstrich in seiner Dankes­ansprache nach einem bezaubernden Konzert das Motiv des Abends: „Ziel dieser Veranstaltungen und unseres Vereins ist es, jungen Künstlern ein Sprungbrett zu geben und junge Künstler zu motivieren, sich ganz der Musik zu widmen.“

An diesem Freitagabend sind gut 60 Zuschauer seinem Aufruf ins Trierer Museum am Dom gefolgt, wo sie rund zwei Stunden lang im eindrucksvollen, historischen Ambiente der von Meisterhand gespielten Klaviermusik lauschten. Jeder an irgendeinem Punkt des Konzerts in kontemplativer Stimmung versunken – die Augen geschlossen, die Ohren weit aufgesperrt. Am Ende gab es nach einem kräftigen Applaus eine Zugabe in Form eines eigens interpretierten Stücks von Johann Sebastian Bach.