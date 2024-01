Überraschung bei Demonstration Trierer Zahnarzt kündigt Kandidatenliste für Stadtrat an

Trier · Der Trierer Zahnarzt Bert Richter hat am Montag bei einer Demonstration öffentlich angekündigt, für die Trierer Stadtratswahl am 9. Juni mit einer eigenen Kandidatenliste anzutreten. Der Mediziner ist in der Region schon während der Corona-Pandemie als Redner aufgetreten.

09.01.2024 , 15:31 Uhr

Zur Demo, die der Trierer Zahnarzt Bert Richter zusammen mit Karl-Gustav Kwasny (am Mikrofon) parallel zu den Bauern-Protesten am 8. Januar 2024 organisiert hat, waren nur etwa 60 Menschen gekommen. Richter kündigte an, eine Kandidatenliste für den Trierer Stadtrat aufstellen zu wollen. Foto: Christiane Wolff

Bert Richter ist Mitbegründer und Chefarzt der Zahnarztpraxis Vitas Centrum in der Trierer Fleischstraße. In der Corona-Pandemie trat er als Redner bei Demonstrationen auf, gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und gegen die damaligen Auflagen für Ungeimpfte.