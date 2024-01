Überraschung bei Demonstration Trierer Zahnarzt kündigt Kandidatenliste für Stadtrat an

Zur Demo, die der Trierer Zahnarzt Bert Richter zusammen mit Karl-Gustav Kwasny (am Mikrofon) parallel zu den Bauern-Protesten am 8. Januar 2024 organisiert hat, waren nur etwa 60 Menschen gekommen. Richter kündigte an, eine Kandidatenliste für den Trierer Stadtrat aufstellen zu wollen.

Foto: Christiane Wolff