Schicksalsjahre Als der Krieg in Trier ankam: 101-jährige Zeitzeugin erinnert sich an Bombenangriff 1944

Maria „Mia“ Mosen geborene Monzel aus Konz ist 23 geboren. Nicht 2023, sondern 1923. Am 19. Juni wird sie 101 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Aber nicht nur ihr Alter ist außergewöhnlich. Auch das, was sie erlebt hat. Denn vor 80 Jahren, im Sommer 1944, arbeitet die damals 21-Jährige als Kinderpflegerin bei Apotheker Dr. Otto Schmiz in Trier, als am 14. August erstmals der Zweite Weltkrieg über die Moselstadt hereinbricht. Maria Mosen kümmert sich schon seit mehreren Jahren um die vier Kinder der Familie. Oft hält sie sich in den Wohräumen über der Löwen-Apotheke am Trierer Hauptmarkt auf. Vom Krieg, der seit Anfang Juni 1944 durch die Landung der Alliierten in der Normandie das europäische Festland erreicht, bleibt Trier zunächst verschont. Doch am 14. August 1944 wird Mosen an ihrem Arbeitsplatz zur Augenzeugin, als erstmals Bomben auf Trier fallen (siehe Info).