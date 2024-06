Überraschung in der Luft Haben Sie ihn auch gesehen? Zeppelin fliegt über die Region Trier

Das war eine besondere Überraschung am Himmel. Am Mittwoch, 12. Juni gegen 12 Uhr ist ein Zeppelin über die Köpfe der Menschen in der Großregion Trier hinweg geflogen und sorgte am Boden für ein besonderes Erlebnis. Normalerweise kennt man diese Luftschiffe vom Bodensee rund um Friedrichshafen. Doch jetzt ist ein Zeppelin mit der Aufschrift „Goodyear“ von Essen kommend über die Großregion Trier geflogen.