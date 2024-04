RE1 und RE71 Zwischen Trier und Saarbrücken: Züge kommen verspätet oder fallen aus

Damit nicht genug. Im Zeitraum von Samstag 13. April, bis Montag 20. Mai, gibt es Bauarbeiten auf den Strecken rund um Trier. Mehrere Züge der Linien RE 1 (Koblenz – Mannheim), RB 81 (Trier – Koblenz) und RB 82 (Trier – Perl) sowie einzelne Züge der Linie RB 83 (Wittlich – Luxemburg) fallen beispielsweise am kommenden Wochenende abends und morgens in verschiedenen Abschnitten zwischen Koblenz und Trier aus und werden durch Busse ersetzt. Zudem fahren mehrere Züge der Linien RE 1, RB 81 und RB 82 abends und morgens in verschiedenen Abschnitten zwischen Koblenz und Trier mit veränderten Fahrzeiten.