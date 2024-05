Zu gefährlich Zukunft eines Trierer Weinbergs steht nach Felsrutsch auf dem Prüfstand

Der Augenscheiner ist die älteste Weinlage im Besitz der Vereinigten Hospitien. Den Hang an der B53 nur als wirtschaftliche Nutzfläche zu betrachten, wäre deutlich zu kurz gegriffen: Der Augenscheiner prägt seit über 800 Jahren das Stadtbild Triers, er ist historisch und kulturell in der Stadtgeschichte verwurzelt. Aber in dieser Geschichte droht sich nun ein neues Kapitel abzuzeichnen. Denn nach einem Felsrutsch Anfang vergangenen Jahres ist unklar, ob der Wingert in Zukunft weiter bewirtschaftet werden kann.