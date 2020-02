Fast ein Schildbürgerstreich : Stadt Trier reißt Hochwassermauer ab – just am Tag des Hochwassers

Unser Foto zeigt die Stelle, an der die Stadt Trier am Dienstagmorgen eine Schutzmauer hat abreißen lassen (Bildmitte). Die Mauer hätte ab einem Pegelstand von 9,60 Metern das dahinterliegende Gelände vor den Fluten geschützt. Der Pegel stieg im Laufe des Tages auf 9,07 Meter. Foto: Roland Morgen

Trier Nur wenige Stunden bevor sich der Trierer Hochwasser-Pegel am Dienstagvormittag der Neun-Meter-Marke näherte, ließ die Stadtverwaltung am rechten Moselufer in Trier-Nord eine Hochwassermauer abreißen.

Die Mauer schützte bis dahin auf einer Länge von rund 20 Metern das dahinterliegende Areal – unter anderem das Gelände der Rudergesellschaft Trier – vor Überflutung.

Die Trierer Stadtverwaltung rechtfertigt den Abriss der Hochwassermauer just an dem Tag, an dem die Mosel weit über ihre Ufer trat. Schließlich wäre die Schutzfunktion der Mauer erst ab einem Pegelstand von 9,60 Metern zum Tragen gekommen. „Hätte die Prognose ergeben, dass dieser Pegel erreicht oder annähernd erreicht wird, hätten wir die Bauarbeiten verschoben“, beteuert der städtische Pressesprecher Ernst Mettlach auf TV-Nachfrage. Ihren Höchststand erreichte die Mosel am Dienstagabend um 18.45 Uhr mit 9,07 Metern.

Die Schutzmauer am Moselufer in Trier-Nord soll im Rahmen der seit Jahren laufenden Sanierung des dortigen Hochwasserdeiches erneuert werden. Auch während der Bauzeit sei das direkt angrenzende Gelände der Rudergesellschaft Trier (RGT) allerdings vor einem möglichen Hochwasser über 9,60 Metern geschützt. „Wir halten mobile Hochwasserschutzelemente vor, die dann aufgebaut werden, wenn die Hochwasserprognosen das erforderlich machen“, erklärt Stadtsprecher Mettlach. Die RGT sei zudem über die anstehenden Arbeiten informiert gewesen.

Beim Wintertraining am Dienstagabend hatten sich die Ruderer allerdings über den Abriss der Mauer ausgerechnet am Tag des Hochwassers mehr als gewundert. Die Mosel habe das RGT-Gelände zwar nicht überflutet, sei aber sehr nahe gekommen. Ein Vereinsmitglied nahm die Situation mit Humor: „Wir mussten die Boote nicht wie sonst zum Steg tragen, sondern konnten sofort losrudern“, beschreibt er die Situation.