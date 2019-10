Gesundheit : Trierer Kardiologin gewinnt mit Arzt-Messenger ersten Gründerinnenpreis der Region

Trier Ein Messengerdienst für Patienten-Befunde: dank dieser Idee ist eine Trierer Ärztin mit dem ersten Gründerinnenpreis der Region Trier ausgezeichnet worden. Eine solche App würde nicht nur Patienten helfen, erklärt sie.

Dr. Enise Lauterbach hat die beste weibliche Gründeridee der Region. Dafür wurde sie am Freitag bei der IHK Trier mit dem Gründerinnenpreis ausgezeichnet. Die Kardiologin, die bis zu ihrer Selbstständigkeit unter anderem in verschiedenen Funktionen im Trierer Brüderkrankenhaus arbeitete, hat eine App entwickelt, mit der Befunde in Sekundenschnelle vom Arzt zum Patient gelangen.

„Es kann nicht sein, dass wir so lange auf Termine und Befunde warten“, erklärt sie nach der Preisverleihung dem TV. Was bislang noch per Fax versendet wird, soll in Zukunft bequem und schnell auf dem Handy landen - natürlich verschlüsselt und sicher. Außerdem werde ein solcher Dienst nicht nur den Patienten, sondern auch den Ärzten helfen, für die der Umgang mit Befunden oft sehr kompliziert sei.