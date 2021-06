Trierer Altstadtfest 2022 : Vier Termine werden geprüft

Vielleicht komm es 2022 wieder zum Altstadtfest-Gipfeltreffen der Lokalmatadoren Guildo Horn (links) und Helmut Leiendecker. Fragt sich nur, an welchem Wochenende in Juni oder Juli. Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Die Suche nach einem Termin für das Trierer Altstadtfest 2022 beginnt von vorn. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz, zu der die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) Veranstaltungspartner wie Gastronomen und Schausteller eingeladen hatte. Anlass war die heftige Kritik an der Entscheidung der städtischen TTM, das Traditionsfest im kommenden Jahr am ersten Juli-Wochenende, also eine Woche später also üblich, über die Bühne gehen zu lassen.