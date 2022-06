So lief der Fassanstich : Trierer Altstadtfest eröffnet: Das Ende einer 1076-tägigen Durststrecke

Trier Erstmals seit 2019 wird wieder das Trierer Altstadtfest gefeiert. Zwei Wochen früher als üblich und mit geballter Frauenpower bei der offiziellen Eröffnung. Wie viele Schläge die Bürgermeisterin brauchte und was die Besucher bis Sonntagabend erwartet.

Sonntag, 30. Juni 2019, auf dem Hauptmarkt. Es geht auf 23 Uhr zu, die Leiendecker Bloas spielt ihren Klassiker „Owen von dao Mariesäul“ als letzte Zugabe. Dann ist das Altstadtfest vorbei. Auf Wiedersehen und -hören an gleicher Stelle im nächsten Jahr? Pustekuchen. Corona macht einen Strich durch die Rechnung; auch 2021 fallen Triers Traditionsevents einschließlich der Megafete in der Fußgängerzone der Pandemie zum Opfer. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Freitag, 10. Juni 2022: Die zweimal verschobene 40. Auflage des Altstadtfestes kann beginnen. Eine genau 1076-tägige Durststrecke ist zu Ende.

Die hätte normalerweise noch zwei Wochen länger gedauert. Aber am angestammten Festtermin (letztes Juni-Wochenende) startet die große Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in Landes-, Dom- und Stadtmuseum, und dann müssen Porta-Vorplatz und Domfreihof frei von Bühnenkonstruktionen und sonstigem Volksfest-Zubehör sein.

Und schließlich per Fassanstich den offiziellen Startschuss zum Fest zu geben. Drei gezielte Hammerschläge der Bürgermeisterin, dann fließt der Gerstensaft von Premiumsponsor Bitburger. Freibier so lange der Fass-Inhalt reicht!

Bis Sonntagabend präsentiert sich fast die komplette Fußgängerzone vom Altstadtfest in Beschlag genommen, was die Händler aber offenbar nicht stört. Lediglich die Metzgerei Schares (Fahrstraße) weist in einem Aushang darauf hin, dass sie am Samstag bereits um 13 statt um 14 Uhr schließt. Darben muss freilich niemand. Auf der Festmeile, die von der Porta Nigra bis zum Viehmarkt reicht, sind 31 Essens- und 74 Getränkestationen aufgebaut.