Trier Bei der größten Fete der Region werden alle Getränke in Gefäßen ausgeschenkt, die Besucher erst mal kaufen müssen. Die Idee dahinter: ein freiwilliger Pro-Kopf-Beitrag von 3 Euro zur Finanzierung des Festprogramms.

6 Euro für ein Bier! Klingt utopisch, wird aber beim Trierer Altstadtfest (26. bis 28. Juni) so kommen, wenn auch nur fürs erste Bier. Denn den Becher, aus dem sie trinken, müssen die Gäste erst einmal kaufen. So hat es die städtische Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM), die das größte Volksfest der Region veranstaltet, festgelegt.

Chipsystem : Wer von Glas auf Becher oder umgekehrt wechseln oder einfach nur sein Behältnis loswerden will, erhält bei Rückgabe einen Wertchip, den er an einem anderen Stand eintauschen kann. Dabei ist zu beachten: Weinstände nehmen keine Becher zurück, Bierstände keine Gläser.

Ausgabe : an allen Getränkeständen auf der Festmeile und an den Service/Infoständen der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM).

Das Ganze ist keine Trierer Erfindung. Käthler: „Wir haben uns angeschaut, wie andere Städte die Co-Finanzierung ihrer Feste handhaben, und orientieren uns nun am Mainzer und Koblenzer Vorbild.“ Auf Trier bezogen wird das so aussehen: Sämtliche Getränke werden ausschließlich in einheitliche Gefäße eingeschenkt. Bier und nichtalkoholische Getränke in 0,3-Liter-Becher aus Hartplastik, Wein und Sekt in Gläser.