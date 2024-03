Erstmals öffentlich gezeigte Videoaufnahmen Trierer Amokfahrer nach Festnahme: „Bin nicht mit Absicht in die Stadt gefahren, so einen Scheiß zu machen!“

So schweigsam der aus Trier-Zewen stammende Amokfahrer im Prozess ist, so redselig war er unmittelbar nach der Festnahme am 1. Dezember 2020. In den jetzt erstmals öffentlich gezeigten Videoaufnahmen der Vernehmung direkt nach der Festnahme beantwortet der Tatverdächtige die Fragen der Kripobeamten. Wörtlich sagte er dabei: „Ich bin nicht mit der Absicht in die Stadt gefahren, so einen Scheiß zu machen.“