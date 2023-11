Fußgängerzone Trier Nächste Bauarbeiten für das Gedenken an die Opfer der Amokfahrt

Bald wird es wiederkommen, das aus Kerzen und Grablichtern geformte Herz vor dem Kaufhof-Warenhaus in der Simeonstraße. Damit erinnern Angehörige und Freunde jährlich an die damals 25-jährige Studentin Katja, die am 1. Dezember 2020 an dieser Stelle ihr junges Leben verlor. Opfer der schicksalhaften Amokfahrt, die fünf weitere Menschen tötete.