Tragödien : Trierer Amokfahrt: Diese drei Standorte für die zukünftige Gedenkstätte sind im Gespräch

Eine Gedenkplakette an einer Mauer nahe der Porta Nigra erinnert an die Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020. Über den Standort der geplanten Gedenkstätte ist noch nicht entschieden. Foto: Christiane Wolff

Trier An welcher Stelle in der Trierer Innenstadt soll an die Opfer der Amokfahrt erinnert werden? Die Diskussion darüber dauert an. Jetzt liegen konkrete Vorschläge auf dem Tisch.

Für die zukünftige Gedenkstätte an die Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 sind drei mögliche Standorte im Gespräch. Wie Angehörige der bei dem Gewaltverbrechen Getöteten am Dienstag unserer Redaktion sagten, habe man sich auf die möglichen Standorte Porta Nigra, Simeonstraße oder Konstantinstraße geeinigt. In der Konstantinstraße begann am Mittag des 1. Dezember 2020 die Amokfahrt, in der Simeonstraße tötete der Amokfahrer sein letztes Opfer, und vor der Porta Nigra wurde unmittelbar nach der Tat eine provisorische Gedenkstätte errichtet.

Gedenkstätte: Betroffene wählen einen Vorschlag aus

Drei Trierer Künstler haben vor einiger Zeit den Auftrag bekommen, konkrete Vorschläge für eine Gedenkstätte zu entwickeln. Die Betroffenen wählen dann einen Entwurf aus, hieß es im März. Ursprünglich war auch davon die Rede, dass die Gedenkstätte möglichst am 2. Jahrestag der Amokfahrt, also am 1. Dezember 2022, errichtet sein soll. Dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann, gilt aber nach Aussage von Angehörigen als fraglich. Ein Grund: Sowohl an der Porta wie auch in der Konstantinstraße stünden Baumaßnahmen bevor.