Trierer Landgericht Trierer Amokprozess: Woran das sechste Opfer der Todesfahrt gestorben ist

Der neue aufgerollte Amokprozess ist am Mittwochmorgen am Trierer Landgericht fortgesetzt worden. Danach steht inzwischen zweifelsfrei fest, dass das sechste Todesopfer an den Folgen der Amokfahrt gestorben ist.

06.03.2024 , 10:25 Uhr

Archivbild Foto: dpa/Harald Tittel