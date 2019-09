Kultur : Trierer Ausstellung würdigt Umweltschutz-Vordenker Alexander von Humboldt

Eine neue Ausstellung in Trier widmet sich dem Naturforscher Alexander von Humboldt (hier eine Büste vor dem Schloss Goldkronach in Oberfranken). Foto: dpa/Nicolas Armer

Trier Zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt sind vier Originalbriefe des berühmten Naturforschers vom 18. September bis 18. Dezember in der Trierer Stadtbibliothek Weberbach zu sehen.

Der Schwerpunkt der Ausstellung „Humboldt for Future“ liegt auf seinen Ideen zum anthropogenen Klimawandel. Humboldt stellte schon 1844 fest: „Das Klima der Kontinente [hängt ab von den Veränderungen], welche der Mensch [...] durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie hervorbringt.“

Zum Start der Ausstellung in der Stadtbibliothek Weberbach ist am Mittwoch, 18. September, 18 Uhr, eine Diskussion geplant, die das Motto „Humboldt for Future“ aufgreift. Ausgehend von seinen Gedanken zum Klimawandel geht es um den kürzlich ausgerufenen Klimanotstand in Trier.