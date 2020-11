Literatur : Von Gaumen- und sonstigen Freuden

Trier (DQ) Manchmal dauert es bis zum Ruhestand, dass sich einer seiner wahren Berufung widmen kann. So hat sich der frühere Jurist und ehemalige Geschäftsführer der IHK, Rolf Ersfeld aus Trier, seit knapp zehn Jahren zum erfolgreichen Romanautor entwickelt.

Mit „Die Farbe der Zahlen“ legt er seinen neunten Roman vor, in dem er wieder genüsslich Charakterstudien und Schicksalsverläufe ausbreitet – garniert mit edlen Weinen.

Jasper Tanne hat es als Erstgeborener nicht leicht, wird doch sein jüngerer Bruder in allem bevorzugt und gehätschelt. Und dann gilt er auch noch als Sonderling, weil er Synästhetiker ist: Er verknüpft intuitiv Zahlen mit bestimmten Farben und kann so besondere Gedächtnisleistungen vollbringen.

Trotzdem wird ihm die höhere Bildung verwehrt. Eher durch Zufall ergreift er den Beruf des Weinhändlers, für den er sich mehr und mehr begeistern kann. Wenn es jetzt auch noch mit der Liebe klappen würde... die attraktive Doris ist wohl willig, nicht aber bei ihm. Die junge selbstbewusste Eventmanagerin Lilo kommt da schon eher in Frage. Tatsächlich findet sie Gefallen an dem zurückhaltenden Weinexperten. Jasper hat sein Glück gefunden. Doch wie so oft im Leben funkt das Schicksal bei ihm und den Menschen, die ihm nah stehen, heftig und unerwartet dazwischen.