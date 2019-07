Austausch : Trierer Azubis zu Gast in Frankreich

Trierer Azubis zu Gast in Frankreich

Trier Die angehenden Gastronomen lernen in diesem Austauschprogramm nicht nur viel über die französische Küche, sondern auch fürs Leben.

Europa ist ohne die Gastronomie nicht denkbar und die gastronomische Ausbildung bietet jungen Menschen die Basis, international zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln und ihren Horizont zu erweitern. Daher ermöglicht Pro Tandem, die Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung jährlich maximal 15 Auszubildenden die Teilnahme an einem dreiwöchigen Aufenthalt in Emerainville bei Paris.