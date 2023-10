„Jeder Mensch ist bei uns willkommen“ 125 Jahre Hilfe am Gleis: Wie die Bahnhofsmission in Trier Menschen unterstützt, die in Not geraten sind

Harald Friebel ist einer der insgesamt sechs Männer und Frauen, die bei der Trierer Bahnhofsmission arbeiten. Der gelernte Heilpraktiker studierte einst in Bochum Betriebswirtschaftslehre und mehrere Sprachen, arbeitete dann viele Jahre in Hamburg, bevor es ihn nach Trier verschlug. Im Laufe der Geschichte haben sich viele Bahnhöfe zu Brennpunkten entwickelt, „bei denen kein Tag wie der andere ist“, sagt Harald Friebel, der genau diese Herausforderung an seiner Arbeit zu schätzen weiß. 1894 wurde die erste Bahnhofsmission in Berlin gegründet, vier Jahre später folgte Trier. In den Nachkriegsjahren des zweiten Weltkriegs nahmen viele Heimkehrer aus dem Krieg, Vertriebene und Flüchtlinge die Hilfe der Bahnhofsmission in Anspruch.