Musik : Trierer Band Triebverzicht feiert Revival beim Tefftival

Helmut Haag (Keyboard), Lemmi Lehnert (Gitarre) und Christian „Lambo“ Lambertz (Schlagzeug) (von links) bei ersten Probearbeiten für den Triebverzicht-Auftritt in der Tufa. Foto: Triebverzicht

Trier Die Trierer Deutschrockband Triebverzicht (1981 bis 1987) ist mit einem einmaligen Comeback-Konzert am Montag, 23. Dezember, bei der achten Auflage des Tefftivals in der Trierer Tufa dabei. Die Formation, die in den 80er-Jahren in der Trierer Rockmusikszene ein fester Bestandteil war, hat sich seit ihrem letzten öffentlichen Erscheinen noch einmal zusammengetan, um die alten Hits wieder aufleben zu lassen.

„Wir freuen uns sehr, zum Tefftival angefragt worden zu sein“, sagt Gründungsmitglied Helmut Haag. „Dabei war die Entscheidung nochmal aufzutreten nicht leicht, da Frontmann Ronnie Griesau leider nicht mehr unter uns ist. Aber wir wollen ihm mit diesem Auftritt eine besondere Ehre erweisen und in seinem Sinne unsere Musik gerne noch einmal feiern.“

So hat sich die Band für die Gesangsposition etwas Besonderes einfallen lassen. Mehr wollen die Protagonisten Lemmi Lehnert (Gitarre), Christian „Lambo“ Lambert (Drums) und Helmut Haag (Keyboard) aber noch nicht verraten. Aus der Ferne werden zum Revival in die Heimat anreisen: Gerd Lintz aus Dresden (Drums), Bernd Leiendecker aus Erfurt (Keyboard) und Marcus Voggenender aus Mainz (Bass).