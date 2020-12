Auszeichung : Trierer Bariton Carl Rumstadt gewinnt Bundeswettbewerb Gesang

Trier Der Trierer Publikumsliebling Bariton Carl Rumstadt hat jetzt auch in Berlin Fans. Beim Bundeswettbewerb Gesang wurde er ausgezeichnet.

Der 1992 in Stuttgart geborene Rumstadt begann bereits mit 17 als Jungstudent sein Gesangsstudium bei Prof. Siegfried Jerusalem an der Hochschule für Musik Nürnberg. 2011 wechselte er in den Diplom-Studiengang an die Hochschule für Musik und Theater in München, dass er 2016 bei Prof. Fenna Kügel Seifried abschloss. Während seines Studiums gastierte er u.a. an der Oper Graz, dem Royal Opera House Muscat und bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Von 2016 bis 2018 war er am Kon-zert Theater Bern engagiert. Seit der Spielzeit 2018/2019 ist er Ensemblemitglied am Theater Trier.