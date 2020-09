Corona : Trierer Bauernmarkt macht Pause

Trier Organisiert von der Trierer Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sollte der 32. Trierer Bauernmarkt in diesem Jahr zusammen mit dem Erntedankfest des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau Ende September stattfinden.

Wegen der Corona-Pandemie und den ungewissen Entwicklungen wird beides ausfallen. Bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung können die erforderlichen Regelungen und Beschränkungen nach Ansicht der Verantwortlichen nicht eingehalten werden. Sicherheit und Schutz der Besucherinnen und Besucher sowie der Standbetreiber haben höchste Priorität und könnten beim Marktgeschehen nicht gewährleistet werden. Der Verband verweist auf die Erzeugnisse in den Hofläden und an den Verkaufsständen der Direktvermarkter in der Region. Im kommenten Jahr werde der Trierer Bauernmarkt dann wieder in gewohnter Weise stattfinden.