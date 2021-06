Auszeichnung : Trierer erhält Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz

Trier Eine große Ehre: Der Trierer Bernd Mallmann erhielt die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz für sein Engagement im Schachsport und im pädagogischen Bereich.

Nach einem Lehramtsstudium engagierte sich der Geehrte auch im schulischen Bereich für den Schachsport. So war er von 2010 bis 2018 als Schulschachreferent für Trier und Rheinland-Pfalz tätig. Nachdem aus der Ludwig-Simon-Realschule und der Cusanus-Hauptschule die Integrierten Gesamtschule wurde, war er in die Schulkonzeption eingebunden und die Idee Schach als Schulfach anzubieten, wurde letztlich durch sein Engagement in der Entwicklung des Lehrplans umgesetzt.