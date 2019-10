Trier Mehr als 100 Sorten können Gäste beim sechsten Trierer Bierfestival probieren, das am Freitag eröffnet wurde. Für einen kranken Jungen geht vielleicht bald ein Wunsch in Erfüllung.

Dass die Bierbrauer nicht nur beim Brauen innovativ sind, sondern auch bei ihren Biernamen, wundert da kaum. „Englishman in New York“, „Flucht aus Bayern“ oder „Nachtschwärmer“ nennen sie ihre Kreationen. Diese Kreativität liebt Agathe Becker aus Olewig und sie entdeckt auch beim sechsten Festival noch viel Neues: „Hier kann ich mich mit den Brauern unterhalten. Ich finde es spannend, welche Hopfen, welches Malz sie verwenden. Mal schmeckt ein Bier nach Grapefruit, mal nach Litschi.“ Damit es für Bierfans wie Agathe Becker nicht langweilig wird, präsentieren sich allein in diesem Jahr acht neue Brauereien. Wenn das letzte Bier ausgetrunken ist, geht vielleicht der Herzenswunsch von Daniel Masutt aus Greimerath im Hochwald in Erfüllung, der seit seiner Geburt an der Schmetterlingskrankheit leidet. Der TV berichtete über die Krankheit, bei der die Haut des Patienten so verletztlich ist wie Schmetterlingsflügel. Er wünscht sich, in Norwegen angeln zu können. 50 Cent des Eintritts geht an den karitativen Club 51. Angesichts der vielen Besucher, stehen seine Chancen gut.