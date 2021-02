Gesundheit : Neue Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln

Trier Das Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier hat seine digitale Infrastruktur massiv ausgebaut.

Katja Schares hat sichtlich Spaß an ihrer Arbeit: Mit Verve gestikuliert die Leiterin der Weiterbildungsstätte des Bildungsinstituts der Barmherzigen Brüder Trier vor einer Webcam, angeregt diskutiert sie über eine Online-Plattform mit rund einem Dutzend Frauen und Männer. Diese waren zwischen erstem und zweitem Lockdown in ihre Fachweiterbildung Praxisanleitung gestartet, die sie nun unter Pandemie-Bedingungen absolvieren. Auf dem Flachbildschirm sieht man interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, im Chat gehen immer neue Fragen ein. Manche Kursteilnehmer melden sich über ihr Mikrofon zu Wort. Der Geräuschkulisse nach zu urteilen, könnte man sich für einen Moment im analogen Klassenzimmer wähnen.

Dass im Bildungsinstitut derzeit deutlich weniger Menschen unterwegs sind, hatte immerhin einen Vorteil: So bestand freie Bahn, um neue Geräte rasch und geräuschlos zu installieren. „Wir sind jetzt deutlich besser ausgestattet und aufgestellt, weil wir vielfältigere Möglichkeiten als bisher haben“, sagt Institutsleiterin Monika Serwas und freut sich. Auch Hausoberer Markus Leineweber äußert sich zufrieden: „Wir stellen uns dem Anspruch, in der Ausbildung inhaltlich und methodisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das geht heute nicht mehr ohne eine zeitgemäße digitale Ausstattung.“ Er dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die viel Engagement aufgebracht hätten.

Den Modernisierungsschub im ohnehin schon modernen und erst vor zwei Jahren neu bezogenen Bildungshaus hat ein Programm der Landesregierung ermöglicht. Ende September hatte die Mainzer Gesundheitsministerin eine „Digitalisierungsinitiative Gesundheitsfachberufeschulen 2020 Rheinland-Pfalz“ angekündigt. Staatlich anerkannten Schulen für die Ausbildung von Gesundheitsberufen stellte das Ministerium einen Förderbetrag von jeweils 15 000 Euro sowie 400 Euro pro Auszubildendem in Aussicht.

Das Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier bewarb sich um diese Fördermittel. Es schaffte damit digitale Tafeln, hochleistungsfähige Beamer für Unterrichtsräume sowie eine größere Zahl von Tablets für Lehrkräfte und Auszubildende an. So könnten nun die Vorzüge der hauseigenen Lernplattform voll ausgespielt werden, berichtet Stephanie Henter, Mitarbeiterin der instituts­eigenen Schule für Pflegeberufe. Die Lernplattform war in enger Kooperation mehrerer Standorte innerhalb der BBT-Gruppe entwickelt worden, zu der das Bildungsinstitut zählt. Sie wurde auf jede Einrichtung individuell zugeschnitten.