Gottesdienst, Gebet, Kultur, Diskussion und Austausch: Unter dem Leitwort „Herausgerufen - Du schaffst unseren Schritten weiten Raum!“ beginnen am heutigen Freitag die 20. Heilig-Rock-Tage. Das Bistumsfest soll laut Bischof Stephan Ackermann einen Ort der Besinnung und Begegnung schaffen, in einer Zeit, in der neben Aufbruchsstimmung auch Verunsicherung und Angst zu spüren seien.