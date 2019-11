Buchbranche : Trierer Verlag feiert Eröffnung – Poetisches mit Bezug zur Region

Trier Der Buchfink-Verlag bietet eine Plattform für Autoren, die Literatur aus und über Trier veröffentlichen möchten. Mit Kreativität, Poesie und Präsenz in sozialen Netzwerken wollen die beiden Gründer den Riesen der Branche trotzen.

Feierliches Gläserklirren in den Räumen einer Bürogemeinschaft am Trierer Hauptmarkt. In der schicken umfunktionierten Altbauwohnung haben sich namhafte Vertreter der Trierer Kunst- und Literaturszene versammelt. Neben dem erfolgreichen Buchkritiker Florian Valerius und der Trierer Illustratorin Caroline Birkel hat sich auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe unter die Gäste gemischt. Inmitten des Trubels wirken Susanne Philippi und Florian Schwarz tiefenentspannt. Sie sind die Gastgeber der Feier, die kreativen Köpfe und Gründer eines neuen Verlags mit Namen Buchfink.

Durch die Bürogemeinschaft lernten sich Lektorin Susanne Philippi und Werbetexter Florian Schwarz im vergangenen Jahr kennen. Schnell stellten sie fest, dass sie dieselbe Leidenschaft für poetische Literatur, insbesondere für Kinderbücher, teilten. So gründeten sie im Januar 2019 den Buchfink-Verlag.