Soziales : Hohe Energiekosten und Inflation: Bündnis „Aktiv gegen Armut“ in Trier tritt wieder in Aktion

Hohe Energiekosten und Inflation: Bündnis „Aktiv gegen Armut“ in Trier tritt wieder in Aktion

Trier Explodierende Energiekosten und Inflation machen Armut auch für Menschen in Trier zur Gefahr. Ein Bündnis stemmt sich dagegen.

Der Gedanke an die kommenden Wintermonate treibt vielen Menschen die Sorgenfalten auf die Stirn. Lebensmittel, Gebrauchsgüter und vor allem Energie – alles wird teurer. In vielen Haushalten ist die Sorge groß, das nicht stemmen zu können. Das Bündnis „Aktiv gegen Armut“ (siehe Info) hat sich angesichts dieser Situation entschlossen, wieder aktiv zu werden.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, so leitete Marianne Kerscher vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Trier die erste Nach-Corona-Sitzung des Bündnisses ein. Zusammen mit Martin Müller (Bürgerservice gGmbH) hatte sie einen Aufruf an alle ursprünglich 31 aktiven Institutionen gestartet. 14 davon sind dem gefolgt und waren bei Neukonstitution dabei. Unter anderem waren es Vertreter des Caritasverbandes Trier, der Stadtratsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, der Verbraucherzentrale und des Jobcenters. Die Frage über eine mögliche Rolle der Stadt Trier in diesem Bündnis ist nach Aussage von Marianne Kerscher noch offen.