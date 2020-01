Kriminalität : Bundespolizei kontrolliert Grenzen zu Luxemburg und Belgien

Rund 20 Bundespolizisten haben am Freitag bei strömendem Regen Fahrzeuge an den Grenzen zu Belgien und Luxemburg kontrolliert, um gegen unerlaubte Migration und grenzüberschreitende Kriminalität vorzugehen. Foto: Wilfried Hoffmann

Trier/Prüm Rund 20 Beamte waren gegen unerlaubte Migration und länderübergreifende Kriminalität im Einsatz. Die Überprüfung verlief weitgehend ruhig. Nur einen Mann erwartet eine Anzeige.

Freitagvormittag auf der Autobahn 64 an der Grenze zu Luxemburg: Rund zehn Beamte der Bundespolizei sind in Zivilfahrzeugen unterwegs und lotsen Fahrzeuge mit Lichtsignalen aus dem laufenden Verkehr auf den Parkplatz des Rastplatzes Markusberg. Auch an der Grenze zu Belgien auf der A 60 finden an diesem Tag Kontrollen statt. Das Ministerium will die Grenzmaßnahmen intensivieren, um gegen unerlaubte Migration und grenzüberschreitende Kriminalität vorzugehen.