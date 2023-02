Genießen : Trierer Restaurant unter den beliebtesten Burger-Lokalen

Trier Wer macht die besten Burger? Internetuser haben bei einem Voting des Gourmet-Magazins Falstaff die 36 beliebtesten Burger-Restaurants gekürt. Darunter ist auch ein bekanntes Restaurant in Trier, das sich im Westen gut platzieren konnte.

Das Burger House, Der Daddy Beef.Buns.Burgers, Das Burgeramt und viele mehr – allein in Trier gibt es unzählige Restaurants, die das amerikanische Fast-Food in allen möglichen Variationen anbieten. Dass immer mehr Burgerlokale in den vergangenen Jahren eröffnet wurden, könnte auch an der hohen Nachfrage liegen. Laut einer Umfrage des Online-Reservierungsservices „Bookatable by Michelin“ genehmigen sich 43 Prozent der Deutschen gerne ab und zu einen Burger. Aber in welches Lokal gehen sie dazu am liebsten? Genau der Frage ging das Gourmetmagazin Falstaff nach.