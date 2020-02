Kostenpflichtiger Inhalt: Politik : Trierer CDU-Chef Wollscheid kandidiert für Landtag

Politischer Aschermittwoch im Trierer Nells Park Hotel (von links): Thorsten Wollscheid, Kreisvorsitzender der CDU Trier; Christian Baldauf, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag Rheinland-Pfalz; Andreas Steier, CDU-Bundestagsabgeordneter; Lars Rieger, Kreisvorsitzender der CDU Trier-Saarburg und Stadtbürgermeister von Schweich. Foto: Hans Krämer

Trier (sey) Der Trierer CDU-Vorsitzende Thorsten Wollscheid (33) will für den Landtag kandidieren. Das sagte Wollscheid am Mittwochabend beim Politischen Aschermittwoch der regionalen Christdemokraten in Trier.

Die Trierer CDU ist derzeit nicht mit einem eigenen Kandidaten im Mainzer Landtag vertreten. Bei der Landtagswahl 2016 holte SPD-Kandidatin Malu Dreyer im Wahlkreis Trier das Direktmandat. Die Mainzer Ministerpräsidentin hat bereits angekündigt, im kommenden Jahr erneut zu kandidieren.