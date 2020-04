Gesundheit : Trierer Chefärzte mahnen: Wer akut erkrankt, soll auch in Corona-Zeiten in die Klinik kommen! (Video)

Trierer Chefärzte mahnen: Wer akut erkrankt, soll auch in Corona-Zeiten in die Klinik kommen! (Video)

Trier In den Notfallaufnahmen der Kliniken ist es ruhig geworden. Ärzte befürchten, dass auch Menschen mit gefährlichen Erkrankungen zu Hause bleiben. Das könnte Leben kosten.

In den Notaufnahmen der Trierer Kliniken herrscht normalerweise reger Betrieb. Davon ist in Zeiten der Corona-Krise nichts zu spüren. „Natürlich gibt es derzeit weniger Unfälle auf den Straßen und die ganzen Sportverletzungen fallen weg“, sagt Prof. Dr. Pan Decker, Chefchirurg im Klinikum Mutterhaus Mitte. Wie seine Kollegen hier und im Brüderkrankenhaus befürchtet er allerdings, dass auch Menschen mit Symptomen einer lebensbedrohlichen Erkrankung derzeit die Kliniken meiden; aus Furcht vor einer Corona-Infektion, oder aus der Fehleinschätzung heraus, dass es dort derzeit Wichtigeres gebe als die eigenen Beschwerden.

Wer Symptome verspürt, die auf eine ernsthafte Erkrankung hinweisen, muss sich in der Notfall­aufnahme der Kliniken nicht vorher anmelden. Zudem ist die ärztliche Bereitschaftspraxis am Mutterhaus Mitte wochentags vom Abend bis 7 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr geöffnet. Wer ausschließlich wegen Symptomen einer Corona-Infektion Hilfe sucht, wählt Telefon 116117.

Seit der frühzeitigen Umwandlung des ehemaligen Elisabethkrankenhauses zur Corona-Klinik werden auch alle Patienten, bei denen es zusätzlich zu der normalen Erkrankung den Verdacht auf eine Virusinfektion gibt, zunächst dort versorgt und getestet. Sollte sich der Verdacht bestätigen und eine spezialisierte Behandlung in einem der großen Häuser notwendig sein, werden sie dort in isolierten Stationen mit allen notwendigen Sicherheitsstandards untergebracht.

Chefarzt Pan Decker rät Menschen mit Symptomen, die zum Beispiel auf eine Tumorerkrankung oder eine Entzündung der Gallenblase hindeuten dringend, sofort in die Notambulanz zu kommen. „Die Versorgung im Notfall läuft auch in Zeiten von Corona weiter. Andernfalls gäbe es ja noch mehr Tote.“ Blut im Stuhl, blutigen Husten, krampfartige Bauchschmerzen über längere Zeit oder Dauerschmerzen im rechten Oberbauch nennt er beispielhaft für Anzeichen für akuten Behandlungsbedarf.

„Zeit ist Hirn.“ So kurz und prägnant bezeichnet Prof. Dr. Matthias Maschke, Chefarzt für Neurologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, wie wichtig das schnelle medizinische Eingreifen bei Schlaganfallpatienten ist. „Gesicht, Arm, Sprache, wer da plötzlich Auffälligkeiten bemerkt, muss sofort die 112 wählen. Dann lässt sich jeder Zeitverlust bei der Aufnahme vermeiden.“ Auch in der Notaufnahme des Brüderkrankenhauses sei das Aufkommen derzeit nur halb so groß wie in normalen Zeiten. „Wir haben die große Sorge, dass auch ein Teil der Patienten nicht kommt, die dringend hier sein müssten.“