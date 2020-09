Veranstaltung : CSD soll sichtbar bleiben

Trier Auch wenn der Trierer Christopher Street Day dieses Jahr nicht wie gewohnt im Juli als Großveranstaltung stattfinden konnte, wäre eine Absage oder eine Verlegung ins Internet für die Trierer Community keine Alternative gewesen.

Daher haben die Veranstalter entschieden, einen alternativen CSD in anderer Form in den kommenden Tagen zu veranstalten. So wird es verschiedene kleine Aktionen in der Innenstadt als Flashmob sowie kleinere kulturelle Angebote im Queergarten im Palastgarten geben.