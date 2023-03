Energiekrise & Stadtbild Die Rückkehr der Lichter: Wann Trierer Denkmäler und Kirchen wieder hell leuchten

Im Spätsommer 2022 blieben in Trier nach und nach die Strahler vor den Premium-Denkmälern aus. Der 21. August war der letzte Tag, an dem sich die Top-Sehenswürdigkeiten und Kirchen nach Einbruch der Dunkelheit allesamt illuminiert präsentierten. Ab 22. September wurde nur noch die Porta Nigra angestrahlt – täglich eine Stunde lang. Und seit 1. September ist komplett Schluss mit lichtig. So verlangen es die Energieeinsparverordnungen des Bundeswirtschafts- und -klimaschutzministeriums.