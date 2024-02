Vandalismus an Denkmal im Wald Nach Vandalismus: Wie die Schusterskreuz-Freunde helfen

„Schusterskreuz und Augenscheiner“ ist das Thema einer Wanderung der 2024er „Trier für Treverer“-Reihe. „Naturerlebnisbegleiter Ralf Richardt zeigt ... was es mit dem Schusterskreuz und dem Augenscheiner auf sich hat“, heißt es auf der Homepage von Veranstalter Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM). Termin: Samstag, 13. April. Fraglich allerdings, ob die Teilnehmer dann tatsächlich das Schusterskreuz zu sehen bekommen. Denn drei der vier Elemente des fast 280 Jahre alten Sandstein-Denkmals lagern aktuell in der „Notaufnahme“ bei den Vereinigten Hospitien. Die sind Besitzer und haben die nach dem Kreuzsturz Ende Januar auf dem Boden liegenden Teile zu sich in Sicherheit gebracht. „Bevor sich auch jemand noch daran vergreift oder mit nach Hause nimmt“, sagt Tobias Reiland, Kaufmännischer Direktor der Hospitien. Wobei „mit nach Hause nehmen“ ganz schön sportlich wäre. Säule, Kapitell und die Pietà mit dem Relief Marias und dem Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus bringen insgesamt etliche hundert Kilo auf die Waage.