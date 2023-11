Nach rund zwei Monaten Depot in der Trierer Innenstadt öffnet nach Umbau – mit einigen Überraschungen

Jetzt verheißen neue Zettel an dem Geschäft in der Grabenstraße das Ende des Umbaus: „Neueröffnung am 9.11“. Das bestätigt auch eine Pressemitteilung von Depot: „Filiale für Filiale öffnen wir nun wieder im einladenden Depot Store-Design mit Wohlfühlgarantie“, so Aleksandar Blitva von der Pressestelle. Das neue Konzept: eine verschlankte Artikelpalette. Außerdem geht, wie geplant, mit der Neueröffnung die diesjährige Weihnachtskollektion an den Start.